Cultura: a luglio il Giffoni Good Games, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato ai videogiochi (2)

- I riflettori saranno puntati sulla Gaming Area e sull’E-sports Stage. Tantissime le postazioni di gioco free to play per andare alla ricerca del videogioco preferito tra una miriade di titoli disponibili: dai più acclamati alle grandi anteprime che stanno per essere lanciate sul mercato. Ma non sarebbe un gioco se non ci fosse la sfida: chi lo desidera, potrà mettersi alla prova e competere con gli amici partecipando a uno dei tornei e-sport in programma o giocando spalla a spalla con i top player presenti, per carpire i segreti del mestiere di gamer professionista. E sarà possibile farlo all’interno di sale cinematografiche dotate di impianti audio/video di ultima generazione che si trasformeranno in arene e-sport, teatro di numerose e appassionanti sfide tra i pro-player più amati e performanti d’Italia. In calendario anche le finalissime delle competizioni più seguite dai fan italiani, grazie alla presenza dei migliori tournament organizer sulla piazza e dei team leader della scena e-sport nazionale e internazionale. Uno dei momenti più attesi sarà la finale dell’University Master, il primo torneo di videogiochi tra università italiane organizzato da 2WATCH, media-tech company partner dell’evento che da anni opera nel settore dell’e-sport e del gaming, che sarà il principale riferimento anche per tutti i progetti legati all’entertainment e al metaverso. Ampio spazio anche all’Indie Dev, un’area dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani, pensata per valorizzare e dare visibilità a realtà emergenti e promettenti con un’esclusiva selezione di videogame da provare e scoprire in anteprima assoluta. Si unisce ai partner anche l'azienda multigaming GL17CH, nata dall’ambizione del calciatore Ciro Immobile, con eventi e attività per mettere in sinergia lo sport reale e quello virtuale e portare alta la bandiera della cultura sportiva. (segue) (Ren)