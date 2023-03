Economia: Capasso (Srm) a Nova, segnali positivi per Napoli e la Campania - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania e la città di Napoli stanno indubbiamente evidenziando alcuni segnali positivi, che pur non essendo sufficienti a poter 'cantar vittoria' e quindi essere fattori strutturali di concreta convergenza con il resto del paese, rappresentano il risultato di una lenta semina sul territorio". Lo ha affermato il responsabile del servizio Imprese&Territorio di Srm (associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) Salvio Capasso, interrogato da Nova sull'andamento dell'economia campana e napoletana in particolare. "Ricordo i successi dell'Hub innovativo di San Giovanni a Teduccio, il rilancio della attività logistiche – settore in cui la Campania è seconda in Italia (dopo la Lombardia) per numero di imprese (quasi 12.000) e quarta per valore aggiunto prodotto per l'Economia del mare (4,4 miliardi di euro) - ma anche - ha proseguito Capasso - ad un percorso costante di crescita dell'imprenditorialità sul territorio, in particolare nelle componenti tecnologiche ed innovative". Secondo Capasso, inoltre, non va dimenticato il fatto che quello campano è "un territorio che storicamente vede la presenza di realtà di impresa rilevanti nei settori più avanzati come la Farmaceutica, l'Aerospazio e l'Automotive che si coniugano con settori tradizionali ma in forte trasformazione quali l'Agroalimentare e l'Abbigliamento Moda. Siamo davanti ad alcuni segnali, non ancora ad una realtà già conclamata ed a risultati da poter definire completamente soddisfacenti. Ma ci stiamo incamminando". (Ren)