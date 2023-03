Economia: Capasso (Srm) a Nova, crescente centralità del Mediterraneo opportunità per il Sud Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi anni, la pandemia prima e la guerra poi hanno definito un nuovo 'campo di gioco' in cui le regole e le aree di azione si stanno rapidamente riconfigurando e stanno delineando nuove opportunità e ovviamente nuovi rischi per le imprese e per i territori". Lo ha dichiarato a "Nova" il responsabile del servizio Imprese&Territorio di Srm – Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo Salvio Capasso. Questo significa che il cambio di paradigma globale determinato dalla pandemia prima e dal conflitto russo-ucraino poi, pur con tutti i suoi fattori di criticità, possono rappresentare un'opportunità per il Mezzogiorno? "I processi di regionalizzazione della globalizzazione, la ridefinizione delle filiere di fornitura ed anche la crescente centralità del Mediterraneo nel contesto geoeconomico, possono rappresentare una nuova e concreta opportunità di sviluppo per l'Italia - ha affermato Capasso - ma soprattutto per il Mezzogiorno e per la Campania, sempre che si riesca a costruire un modello di sviluppo adeguato e coerente". "Solo per fare un esempio, la ricerca di nuove e diversificate fonti energetiche può, concretamente, rappresentare un volano di sviluppo per il Sud e la Campania, se - ha sottolineato - al crescente e riconosciuto ruolo di hub energetico si riuscirà ad aggiungere una capacità di investimento nell'intera filiera produttiva e tecnologica, al fine di "valorizzare" al massimo il positivo posizionamento geoeconomico che si è venuto a creare". (segue) (Ren)