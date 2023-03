Campania: Cammarano (M5S), no ad una autostrada nella piana del Sele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo la nostra ferma contrarietà rispetto alle modalità con cui è stata prevista la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra l'autostrada A2 e la variante alla SS18 fino ad Agropoli. Un intervento che costerà ai cittadini 1,5 miliardi di euro, più di 30 milioni di euro a chilometro, e che impatterà enormemente sul territorio. Parliamo infatti di una vera e propria autostrada sopraelevata con tanto di viadotti e gallerie che sorvolerà sulla piana del Sele. In questi mesi ho avviato una campagna di ascolto e ho raccolto grandi perplessità da parte dei cittadini residenti nei territori che temono notevoli ripercussioni sia da un punto di vista ambientale che economico. Non abbiamo bisogno di nuove colate di cemento ma di soluzioni orientate alla rifunzionalizzazione della viabilità esistente che rendano sicuro e scorrevole il traffico veicolare senza penalizzare le attività economiche e l'ecosistema". Lo ha affermato il capogruppo in Consiglio regionale della Campania del M5S e presidente della commissione Aree Interne, Michele Cammarano.(Ren)