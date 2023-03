Comuni: Anci, piazze e monumenti illuminati di lilla per la Giornata disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’impegno dell’Associazione dei comuni italiani (Anci) e di Never give up onlus, il 15 marzo 2023 i comuni italiani aderiranno alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro i disturbi alimentari, illuminando piazze e monumenti di lilla in occasione della giornata mondiale per la lotta contro i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. La partnership tra Anci e Never give up ha già portato all’illuminazione di piazze e monumenti in occasione delle Giornate nazionali e mondiali del 15 marzo e del 2 giugno dal 2020. “Siamo felici di rinnovare il nostro impegno e supportare Never give up nella lotta contro i disturbi alimentari. Illuminare monumenti e piazze di lilla è un gesto dal forte valore simbolico e ci auguriamo che aiuti a richiamare l’attenzione su di un problema così serio e diffuso, che richiede un’attenzione immediata da parte di tutti”, ha dichiarato Antonio Decaro presidente dell’Anci. “Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni in Italia – ha spiegato Stefania Sinesi, direttore scientifico di Never give up - se intercettati e trattati in tempo, i disturbi dell’alimentazione possono essere curati, ma, purtroppo, solo il 10 per cento di chi soffre chiede aiuto e ci impiega mediamente tre anni a chiederlo”. “Per questo è fondamentale – ha concluso Sinesi – fare luce su questi disturbi per rompere il silenzio e sensibilizzare sull’importanza di chiedere aiuto tempestivamente” (Com)