Investimenti: Capasso (Srm) a Nova, c'è voglia di incrementare la capacità produttiva della Campania in attesa delle risorse del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema degli investimenti, si stanno evidenziando segnali di ripresa, espressione della volontà concreta di alcune realtà imprenditoriali locali e non solo, di innovare e di incrementare la capacità produttiva per rilanciare la competitività dei siti sul territorio". Lo ha detto a "Nova" Salvio Capasso, responsabile del servizio Imprese&Territorio di Srm (associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), parlando dell'andamento in questa fase dell'economia di Napoli e della Campania. "Tale volontà di rilancio - ha spiegato - è in parte conseguenza anche delle azioni svolte in passato sul territorio volte ad incrementare la capacità innovativa e tecnologica, offrendo pertanto un humus di qualità per le prospettive future, in un periodo in cui la transizione tecnologica e digitale oltre a quella ambientale rappresenta un driver assoluto di competitività". Quanto al Pnrr e alla programmazione ordinaria ed europea, secondo Capasso è indubbio che potranno "fornire al tessuto produttivo e innovativo, un ulteriore fattore di possibile rilancio, avendo a disposizione risorse ingenti". "E', però, altrettanto vero - ha precisato - che tali programmi ed in particolare il Pnrr ancora devono manifestare tutto il suo potenziale di crescita, non essendo ancora pienamente operativi i cantieri programmati". "Il 2023 in questo senso - ha aggiunto - sarà un anno fondamentale, in quanto oltre alla 'speranza' di una concreta attuazione delle opere del Pnrr sarà anche l'anno conclusivo di spesa della programmazione 2014-2020. Un test veramente probante per la nostra governance territoriale e per la struttura organizzativa ed esecutiva della PA". (Ren)