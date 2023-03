Cultura: donati alla Fondazione Foqus di Napoli gli scatti di Lorenzo Leone - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano a far parte della collezione della Galleria di Arte Contemporanea Portacarrese di FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli gli scatti di Lorenzo Leone, specializzato nella rappresentazione in fotografia del paesaggio e dell'architettura. Il giovane fotografo napoletano ha deciso di donare alla Fondazione, impegnata nella riqualificazione urbana e sociale del popolare quartiere napoletano, gli scatti già esposti nel Cortile dell'Arte dell'ex Istituto di Montecalvario nel 2021, in occasione della mostra "Viaggio a Tecla e Moriana", ed oggi nuovamente in esposizione fino ai primi di aprile. Chiaro riferimento alle Città invisibili di Italo Calvino, le fotografie in questione ritraggono edifici napoletani il più delle volte imbrigliati da tubi innocenti o avvolti dal verde che cresce spontaneo. Gli scatti di Leone vogliono essere quel bivio immaginario che induce il fruitore a fantasticare su come fossero quelle costruzioni prima del decadimento o come saranno dopo la loro ristrutturazione. Come Leone, già altri artisti hanno donato loro opere alla Fondazione: da Pistoletto a Palladino, da Tatafiore a Sigolot, Menazzi Moretti, Manzo. Le opere donate sono tutte esposte e costituiscono una collezione gratuitamente visitabile negli orari di apertura della Fondazione.(Ren)