Campania: Villani (M5S), no a un miliardo e mezzo per la bretella Eboli-Agropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La progettualità si presenta come una vera autostrada di 30 km, con 2 corsie per ordine di marcia, completamente sopraelevata, con quattro svincoli, viadotti e gallerie che sorvolerà le serre della piana, l'alveo del fiume Sele, il comprensorio di Persano, terreni alluvionali, per poi 'atterrare' in prossimità del Parco Archeologico di Paestum. Tutto questo per costruire un tracciato per il 70% duplicato rispetto a quello attuale, che costerà ai cittadini ben 1,5 miliardi di euro, più di 30 milioni di euro a chilometro". A dirlo è stata Virginia Villani, già deputata del Movimento 5 stelle coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno. "La sua realizzazione comporterebbe l'isolamento di gran parte del territorio, la scomparsa di attività commerciali e di realtà produttive agricole, un danno ambientale insostenibile. Come Movimento 5 stelle crediamo, invece, che l'implementazione e il completamento delle infrastrutture già esistenti, come la SP 30 e l'Aversana, possano sopperire alle esigenze del traffico che raggiunge il Cilento. Con un costo sicuramente inferiore al miliardo e mezzo di euro previsto per la bretella. Con tempi sicuramente inferiori e più certi", ha concluso Villani. (Ren)