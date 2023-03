Napoli: giovedì il taglio del nastro della 26esima Borsa Mediterranea del Turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande spazio anche per la Regione Sardegna – con uno stand di 300 mq dove sarà presente Giovanni Chessa, assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio - che coglierà l'occasione per presentarsi ai professionisti e ai viaggiatori come una destinazione ricca di sfumature, colori, momenti di festa e accoglienza. Queste e molte altre caratteristiche sono ben rappresentate dalla prossima manifestazione Primavere nel Cuore della Sardegna che si terrà dal 29 aprile al 25 giugno 2023, durante la quale si inaugura la bella stagione e si invitano i partecipanti a prendere parte ad un ampio ventaglio di attività all'aria aperta, adatte a grandi e piccini. Sono 17 i comuni coinvolti nell'iniziativa e si trovano avvolti dalle suggestive atmosfere di Ogliastra, Baronia, Marghine e Planargia. Durante i tre giorni di BMT la Regione Sardegna offrirà, su prenotazione, degustazioni di prodotti tipici. (segue) (Ren)