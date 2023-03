Pubblica amministrazione: Manfredi, occorre un grande investimento - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Investire sulla pubblica amministrazione significa investire sul futuro del paese". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo alla tappa napoletana del tour 'Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori', il percorso del ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nelle città italiane grandi e piccole per raccogliere indicazioni e proposte in grado di sciogliere insieme i nodi che ancora legano il Paese. "Se vogliamo garantire servizi di qualità, maggiore vivibilità, trasparenza, efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche - ha proseguito Manfredi - dobbiamo partire da un grande investimento sulla pubblica amministrazione. Veniamo da troppi anni nei quali la pubblica amministrazione è stata vista come un problema e non come un'opportunità per il paese, adesso stiamo pagando un prezzo alto per questo motivo, perché abbiamo poche unità di personale, l'età media è molto alta e non c'è stato quel ricambio generazionale fisiologico che normalmente era sempre avvenuto. Non si è fatto un giusto investimento sulle nuove competenze". Oggi - ha spiegato Manfredi - lavorare nella pubblica amministrazione non è come una volta, ci vogliono competenze innovative, capacità di gestire la transizione digitale, avere una maggiore capacità di team building e team working, avere attenzione verso una complessità sempre più grande che deve essere gestita ovviamente da una pubblica amministrazione efficiente e moderna e che abbia un giusto mix tra l'esperienza e la gioventù". (Ren)