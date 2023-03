Istat: nel 2022 crescita export molto sostenuta, più 58 per cento nelle isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: più ampia per il Nord-ovest (+3,2 per cento), più contenuta per il Nord-est e il Sud e Isole (per entrambe +1,1 per cento) e per il Centro (+0,8 per cento). Lo rende noto l'Istat. Nel 2022, rispetto all’anno precedente, l’export in valore mostra una crescita molto sostenuta (+20,0 per cento) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l’aumento delle esportazioni è molto marcato per le Isole (+58,0 per cento), intorno alla media nazionale per il Centro (+23,4 per cento) e il Nord-ovest (+19,6 per cento), relativamente più contenuto per il Nord-est (+16,0 per cento) e il Sud (+15,4 per cento). "Nel quarto trimestre 2022 il valore delle esportazioni registra una dinamica congiunturale positiva, territorialmente diffusa. Su base annua, la crescita, pur restando molto sostenuta, è stazionaria per il Nord-ovest e in rallentamento per le altre ripartizioni. La crescita dell’export in valore nel 2022 – condizionata dai rialzi dei prezzi diffusi a livello merceologico – riguarda tutte le ripartizioni ma con dinamiche differenziate: è molto sostenuta e più marcata rispetto al 2021 per le Isole, spinta soprattutto dalle vendite di prodotti della raffinazione; più accentuata anche per il Centro, trainata dalle vendite di prodotti farmaceutici, e per il Sud, grazie anche alla positiva dinamica delle vendite di prodotti alimentari, mentre è in lieve rallentamento per il Nord. L’export di prodotti farmaceutici dalle Marche, metalli e prodotti in metallo dalla Lombardia e prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna spiega da solo un quinto della crescita dell’export nazionale nel 2022". (segue) (Rin)