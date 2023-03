Cultura: a luglio il Giffoni Good Games, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato ai videogiochi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle maggiori attrazioni sarà senza dubbio il Creator District, l’acclamato format che raduna i più grandi creator in circolazione e le loro foltissime community, mettendoli in contatto diretto e trasformando così il virtuale in reale, con eventi, spettacoli e meet & greet. Tra gli ospiti più attesi, alcuni degli influencer protagonisti indiscussi della scena italiana: Dario Moccia, uno dei principali creator nazionali ed esperto di pop culture nazionale, Roberta “Ckibe” Sorge, illustratrice e streamer con decine di collaborazioni con top brand, Andrea “Shamzy” di Raimo, che col suo umorismo made in Tuscany ha conquistato TikTok, il maestro del collectable Davide Masella, lo chef e gamer Alessandro “Nanni” Pieri e Mattia “Poliy” Negri con il suo Poly Quiz Show. Un programma che continuerà ad arricchirsi nelle prossime settimane e che tra le special guest vedrà grandi nomi come Antonella Arpa AKA Himorta, volto televisivo e cosplayer più seguita in Europa in ambito social, Alessia Giorgi, alias HontasG, una delle principali videogiocatrici italiane impegnata alla lotta contro il cyberbullismo, e Alessandra Neri, meglio conosciuta come Kaaat, grande appassionata di gaming e musica, presenti grazie alla collaborazione con la Digital Agency eHappen, a cui si aggiungono gli immancabili Sio, Nick e Lorro, i creatori del Power Pizza Podcast su film, videogiochi, libri e serie tv con voti in fette di pizza. (segue) (Ren)