Cultura: a luglio il Giffoni Good Games, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato ai videogiochi (4)

- Parte integrante dell’esperienza di Giffoni Good Games è naturalmente il mondo Cosplay, dai professionisti ai neofiti legati agli immaginari dei mondi videoludici e della mitologia moderna, che, grazie al supporto di Cosmeet, la startup di eventi per cosplay nata dal programma di accelerazione Giffoni for Kids, durante tutto il festival saranno coinvolti in parate, sfilate e contest per premiare gli abiti e le performance migliori. E per i performer che dovessero avere piccoli problemi con i loro costumi, sarà attivo il servizio S.O.S. Cosplay, con un team dedicato alle piccole riparazioni. Sarà possibile anche prendere parte a Speed Gaming, il format per socializzare attraverso il gaming creato da M8, altra startup di Giffoni for Kids e prima startup italiana di matchmaking per i gamer, in cui i partecipanti sconosciuti dovranno formare team da due persone per partecipare dal vivo ad attività e contest. Giffoni Good Games sarà quindi un’occasione unica per arricchire conoscenze e competenze. Grazie all’Academy Space, infatti, chiunque avrà modo di partecipare a imperdibili workshop, panel e talk tematici dedicati al mondo videoludico a 360°, con l’obiettivo di formare i più giovani e trasformarli da semplici appassionati a potenziali professionisti del settore. Non mancherà un’area espositiva dedicata alla narrativa e ai gadget legati a videogames iconici. È in programma anche una rassegna cinematografica con proiezioni speciali e maratone di film, anime e serie tv cult legate all’universo videoludico. Una grande festa che durerà fino a sera: sabato 1 luglio l’evento terminerà intorno alle ore 22. (Ren)