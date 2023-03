Napoli: de Magistris (Up), città fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno male che Napoli da dieci anni va forte, che il Napoli va forte e che i napoletani vanno forte. Traffico, mobilità e sicurezza sono fuori controllo: gli autogol del tridente Manfredi-Cosenza-De Jesu. Difficile ipotizzare che si potesse fare di peggio". Così l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare. "Criminalità in aumento costante senza che ci sia una presa di posizione e di proposta del prof. Manfredi. Il fatto sembra che non lo riguarda. Cantieri impazziti, senza una briciola di logica di mobilità. Forse l'assessore Cosenza è preso dalle segrete riunioni sul Pnrr. De Jesu purtroppo verrà ricordato per il suo rilevante contributo per la sicurezza e il traffico. Meno male che adesso non c'è Nerone", ha concluso. (Ren)