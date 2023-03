Napoli: alla Bmt la presentazione dell'Osservatorio Turistico Urbano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Napoli è presente alla Bmt con uno spazio riservato (Padiglione 4 stand n. 4027, 4028, 4029) nel quale saranno proiettati video sulle iniziative di promozione turistico-culturale già realizzate e sarà disponibile materiale informativo sugli attrattori cittadini. Gli ospiti che visiteranno lo stand del comune di Napoli saranno "catturati" dall'occhio di "Vedi Napoli e poi Torni", la campagna che contraddistingue la programmazione dell'Assessorato al Turismo e accolti da allievi che suoneranno brani di musica jazz e classica napoletana e da altri studenti di istituti ad indirizzo moda che indosseranno le creazioni realizzate in aula. Una particolarità dedicata ai piccoli viaggiatori sarà presentata presso lo stand venerdì 17, alle ore 11,30, a cura di Viaggiapiccoli, la "Guida Napoli con Viaggiapiccoli" che gode del patrocinio del Comune di Napoli. Interverranno l'Assessore al Turismo Teresa Armato, gli autori Cristina Zagaria, Francesco De Rosa e Anna Rita Mautone, le guide turistiche per bambini e tante famiglie. Per accedere alla Bmt come visitatore, se non si è un professionista del settore o un espositore, basta registrarsi sul sito www.bmtnapoli.com (Ren)