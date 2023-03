Economia: Capasso (Srm) a Nova, turismo edilizia e agroalimentare settori trainanti per la Campania ma c'è anche altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel contesto economico e produttivo regionale e soprattutto metropolitano, posso sicuramente affermare che (al netto del periodo pandemico 2020-2021) una delle filiere trainanti nel percorso di recupero e resilienza del territorio è quella del turismo". Così il responsabile del servizio Imprese&Territorio di Srm (associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) Salvio Capasso, rispondendo a una domanda di "Nova" su quali siano i settori dell'economia che in questa fase stanno trainando l'economia di Napoli e della Campania, che, in questa fase, sta registrando risultati incoraggianti. "Già da prima della pandemia - ha sottolineato Capasso - è evidente dai numeri e dalle evidenze qualitative ed emozionali che Napoli e la Campania stanno vivendo un periodo di grande rilancio dell'immagine turistica, culturale e direi 'mediatica' che hanno dato una nuova linfa e nuovo slancio all'economia diretta ed indiretta che è legata al mondo dell'accoglienza, dell'enogastronomia e dei servizi culturali. Il 2023 si presenta peraltro come un anno ancora di decisa crescita per presenze turistiche ed impatto sul territorio". "Ovviamente non è solo il turismo - ha precisato l'economista di Srm - ad aver conferito al territorio una capacità di recupero e di resilienza dopo la crisi pandemica. Aggiungerei sicuramente l'intera filiera delle costruzioni che hanno evidenziato un deciso recupero rispetto agli anni passati e il settore 'sempre verde' dell'agroalimentare che rappresenta uno dei punti di forza più strutturati dell'economia regionale". (segue) (Ren)