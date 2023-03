Abruzzo: assessore Turismo alla Bmt per consolidare offerta a buyer internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza dei tre calciatori del Napoli - aggiunge D'Amario - darà modo allo stand abruzzese di avere un'ampia visibilità e rappresenta un richiamo non da poco per il pubblico sportivo. L'intesa con il Napoli prosegue poi anche in occasione del match di cartello con il Milan in programma domenica 2 aprile quando allo stadio Maradona verrà distribuito materiale promozionale dell'Abruzzo e verranno proiettati, tra il primo e il secondo tempo, filmati sulle località turistiche regionali. Insomma - conclude l'assessore-, un'importante occasione di promozione del territorio in apertura del mese di aprile notoriamente propizio sul fronte degli arrivi turistici". In questo senso, l'assessore ha confermato che i primi numeri delle prenotazioni per i "ponti" del 25 aprile e primo Maggio sono incoraggianti, al pari di quelli che fanno riferimento, nel periodo di Pasqua, al cosiddetto "turismo di ritorno" del quale storicamente beneficia l'Abruzzo. (Gru)