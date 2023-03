Napoli: giovedì il taglio del nastro della 26esima Borsa Mediterranea del Turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per la 26esima Borsa Mediterranea del Turismo. L'inaugurazione della Bmt vedrà la partecipazione della ministra del Turismo Daniela Santanchè, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, dell'ad di Enit Ivana Jelinic e del patron di Progecta Angioletto de Negri. L'appuntamento con il taglio del nastro di Bmt, che anche per il 2023 conferma la sinergia con UniCredit, è in programma giovedì 16 marzo 2023 alle 11:30 alla Mostra d'Oltremare di Napoli (sala Mediterraneo, padiglione 4). "Con la Borsa Mediterranea del Turismo, evento fieristico tra i più importanti del Centro Sud, tornano in mostra le eccellenze del nostro territorio. È un'occasione importante - evidenzia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - per analizzare i primi straordinari risultati che Napoli sta ottenendo in termini di flussi e per capire come mettere ulteriormente in luce le potenzialità di un settore che è motore trainante dello sviluppo del Paese. Come Amministrazione comunale stiamo investendo in questa direzione per assicurare un'offerta turistica di qualità e sempre più destagionalizzata: dopo il successo della programmazione messa in campo dalla primavera al Natale quest'anno saremo ancora più protagonisti in Italia e nel mondo". E proprio nella giornata inaugurale il comune di Napoli, con l'assessora al Turismo Teresa Armato, presenterà in un evento dedicato l'Osservatorio turistico urbano. (segue) (Ren)