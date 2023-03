Napoli: giovedì il taglio del nastro della 26esima Borsa Mediterranea del Turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La Regione Campania - ha sottolineato l'assessore al Turismo Felice Casucci - conferma il sostegno alla Borsa Mediterranea del Turismo come opportunità di promozione turistica territoriale e momento significativo di confronto sulle declinazioni turistiche delle altre regioni italiane. Questo sarà l'anno del riposizionamento e della competitività a livello internazionale secondo linee di intervento più innovative, trasparenti e durature". "Sul palcoscenico di Bmt – ha spiegato de Negri - non poteva mancare la presenza della bella isola di Ischia, presente in uno stand che Progecta ha voluto mettere a disposizione dei sei comuni di Ischia Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano, tutti rinomati centri di vacanza, per far capire che, finiti i giorni del fango, l'Isola è pronta ad aprire all'imminente stagione estiva. Resta eterno invece il ricordo delle povere vittime della tempesta del 26 novembre". L'organizzatore della kermesse aggiunge: "La previsione delle presenze professionali in fiera è straordinaria a conferma che la BMT di quest'anno passerà alla storia e coronerà definitivamente la partenza di tutto il comparto turistico nazionale, viste anche le premesse annunciate da parte del nostro governo, in quanto a sostegno ed affiancamenti. Noi tutti siamo arrivati al nastro di partenza con sacrificio ed orgoglio, ma ci siamo proprio tutti, sicuri che BMT passi alla storia per aver coronato il momento più decisivo per buttare alle spalle i tristi momenti degli ultimi tre anni". Nella giornata inaugurale, dopo la cerimonia di apertura della tre giorni, spazio alla conferenza stampa della Regione Campania (ore 14 – sala Mediterraneo, padiglione 4) e a quella della Regione Emilia-Romagna (ore 14:30, sala Tirreno padiglione 6).