Campania: Nappi (Lega), chi risarcirà i cittadini per i danni provocati da De Luca alla sanità?

- "Chi risarcirà i cittadini campani per il pesantissimo danno subìto durante tutto questo tempo a causa della gestione della sanità targata De Luca? Chi risarcirà le persone che hanno visto negarsi cure, assistenza e finanche una diagnosi tempestiva per gravi patologie, perché scelte amministrative scellerate - e dichiarate illegittime dalla magistratura - si sono tramutate nella riduzione non solo del budget attribuito ogni mese ai singoli laboratori, ma pure nel conseguente esaurimento del fondo, che si è sempre esaurito addirittura nei primi dieci giorni del mese? Spieghi questo, De Luca, ai cittadini, invece di continuare a considerare la sanità come il palco preferito da cui esibirsi nei suoi show. Quelli messi in scena durante il Covid per terrorizzare migliaia di campani: ora, pezzo dopo pezzo, si lacera la sua maschera". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale, commentando la decisione del Tar Campania che accogliendo il ricorso presentato da un laboratorio di Patologia Clinica - iscritto alla Federbiologi ed alla Confapi Sanità - ha annullato il "tetto di struttura" attribuito in applicazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 599/2021 e n.215/2022.(Ren)