Sanità: Iss, aggiornata mappa centri dedicati a disturbi alimentari

- È stata aggiornata la piattaforma online dei centri dedicati alla cura dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: l’ultimo censimento ha contato, al 28 febbraio 2023, 126 strutture sparse su tutto il territorio nazionale, di cui 112 pubbliche (appartenenti al Servizio sanitario nazionale - Ssn) e 14 appartenenti al settore del privato accreditato. La mappatura territoriale, pubblicata in vista della giornata del Fiocchetto lilla, coordinata dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità, è realizzata con il supporto tecnico e finanziario del ministero della Salute-Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm). “I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, quali anoressia, bulimia e binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata), sono purtroppo sempre più diffusi, colpiscono fasce sempre più giovani della popolazione e, se non diagnosticati e trattati precocemente, tendono a cronicizzare con effetti gravi su tutto l’organismo, a volte anche letali”, afferma in una nota Simona Pichini, responsabile facente funzione del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss. “La nostra piattaforma web, costantemente aggiornata, è un servizio prezioso perché offre, in tempo reale – spiega Pichini – un database dei centri dedicati alla cura di tali disturbi, che prevedono una presa in carica globale e integrata, consentendo così ai cittadini con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, alle loro famiglie, a chi sta loro vicino la possibilità di usufruire di interventi appropriati”. (segue) (Com)