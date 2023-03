Cultura: a luglio il Giffoni Good Games, il più grande evento del Mezzogiorno dedicato ai videogiochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giffoni Good Games, ideato e realizzato da Giffoni Innovation Hub, è l'evento dedicato all’universo dei videogiochi e dell’e-sport, così ampio da comprendere anche nuove tecnologie, startup e cinema. Sabato 1 e domenica 2 luglio inaugurerà la sua prima edizione a Giffoni Valle Piana (SA) nelle strutture della Giffoni Multimedia Valley, il grande polo creativo del Sud Italia. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Giffoni Valle Piana guidato dal sindaco Antonio Giuliano. La mission dell'intero ecosistema Giffoni è quella di mettere al centro le nuove generazioni, intercettando e anticipando gli ultimi trend per tradurli in azioni concrete a supporto dei più giovani e del loro futuro. Giffoni Good Games ne è la riprova: Gen Z e Millennial si caleranno del tutto in un mondo parallelo dedicato alle nuove tendenze, realtà virtuale inclusa, dando vita a un evento che coinvolgerà l'intera cittadina campana. Good Games, che vede la partecipazione della società Fandango Club Creators in qualità di advisor, nasce per offrire ai giocatori e ai curiosi un luogo reale in cui incontrarsi, poter socializzare, sfidarsi e confrontarsi, celebrando la forza e la qualità del gaming e del buon giocare, aiutando appassionati, creativi e aziende a dimostrare quanto il videogame e la cultura interattiva siano un'industria di fondamentale importanza. (segue) (Ren)