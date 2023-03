Economia: Capasso (Srm) a Nova, turismo edilizia e agroalimentare settori trainanti per la Campania ma c'è anche altro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto - ha dichiarato a "Nova" l'economista di Srm Salvio Capasso - va ricordato come la Campania sia un territorio in cui è molto rilevante il peso della 'bioeconomia' che rappresenta senza ombra di dubbio uno dei principali driver di crescita nell'ottica del rispetto dei criteri Esg da un lato e della transizione ambientale e digitale dall'altro". Inoltre "la Campania è al centro di iniziative molto significative, Ricordo, ad esempio, la nascita lo scorso anno dell'acceleratore Terranext (primo in assoluto sul tema della Bioeconomia) a cui partecipa Intesa Sanpaolo con Cdp e Cariplo Factory e che proprio in questi giorni sta completando le selezioni delle start up per il secondo periodo di accelerazione dopo i lusinghieri risultati dello scorso anno". "Altro esempio è Agritech (Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura – finanziato dal Pnrr) che vede Napoli e la Campania motore della ricerca accademica e operativa. Inoltre, va annotata anche la ripresa del settore dell'abbigliamento, che aveva attraversato un periodo non molto positivo, e che rappresenta, per la Campania e soprattutto per l'area metropolitana di Napoli, un grande potenziale socioeconomico", ha concluso Capasso (Ren)