Abruzzo: assessore Turismo alla Bmt per consolidare offerta a buyer internazionali

- L'Abruzzo sarà presente con un proprio stand alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 16 al 18 marzo. Stamane l'assessore al Turismo, Daniele D'Amario, ha illustrato i contenuti della presenza abruzzese alla manifestazione di Napoli, considerata da anni un punto di riferimento per il mercato turistico abruzzese. "La Borsa Mediterranea del Turismo è l'ultima tappa di un fitto calendario di fiere e eventi che ha visto l'Abruzzo protagonista sui mercati nazionali e internazionali - sottolinea l'assessore D'Amario -. A Napoli la Regione si presenta con 18 operatori turistici del territorio per proporre sul mercato un'offerta completa e globale: dal mare alla montagna, dai borghi antichi ai piccoli comuni della montagna fino al turismo esperienziale". Ma la Bmt di Napoli è anche l'occasione per rafforzare la partnership con il Napoli calcio nell'anno in cui la squadra partenopea si appresta a vincere lo scudetto. Nel pomeriggio di giovedì, giorno di apertura della Bmt, tre giocatori della rosa della "prima squadra", gli attaccanti Simeone e Raspadori e il difensore Rrahmani, saranno presenti nello stand abruzzese per salutare i tifosi e gli appassionati di sport. (segue) (Gru)