Cultura: da oggi in esposizione permanente a Città della Scienza l’opera realizzata da Christian Leperino per La Reggia Designer Outlet

- L’arte come linguaggio universale e trait d’union di realtà e territori differenti. Da oggi torna nella città di Napoli, negli spazi di Città della Scienza, l’installazione realizzata dall’artista napoletano Christian Leperino per La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen in occasione dell’importante ampliamento realizzato ad ottobre 2021. “Together we are greater than before” è il nome dell’installazione realizzata dall’artista napoletano per rappresentare i valori del più grande outlet del sud Italia: unione, condivisione, senso di appartenenza, comunità, inclusione; e dopo due anni, viene donata alla città. “Insieme siamo più grandi di prima - ha raccontato Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet – è il senso di questa opera che sintetizza bene i nostri valori. La crescita del nostro centro, con gli investimenti e di conseguenza i posti di lavoro generati sono il risultato di un grande lavoro di sinergia e di squadra che abbiamo avviato con numerose realtà presenti sul territorio. Siamo orgogliosi di poter avviare una rete e una collaborazione anche con La Città della Scienza, soprattutto per l’impegno portato avanti quotidianamente con le nuove generazioni”. "Siamo felici di accogliere negli spazi di Città della Scienza l'opera d'arte di Christian Leperino – ha aggiunto Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza - che porta con sè diversi significati importanti, a partire dal nome. Condivisione, solidarietà, inclusione: messaggi che trasferiamo quotidianamente alle nuove generazioni che visitano il nostro Museo oltre all'importanza di fare rete, sinonimo di crescita e di sviluppo. Ne è di esempio proprio la collaborazione in questo caso con la Reggia Designer Outlet che ringraziamo". (segue) (Ren)