Campania: giovedì in consiglio regionale il convegno dei Giovani Cardiologi Interventisti

- Mettere in contatto operatori giovani ed esperti. E’ il tema della seconda edizione del convegno Cyao (Connecting Young And Expert Operators), che si terrà il 16 marzo 2023 alle ore 16 nella sala “Caduti di Nassiriya” della sede del Consiglio Regionale della Campania, che riunirà i giovani cardiologi interventisti della Campania per confrontarsi con i loro colleghi esperti sui casi clinici più complessi con l’obiettivo di promuovere la crescita tra i protagonisti delle cardiologie interventistiche campane. All’iniziativa, promossa dall’ordinario di Cardiologia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Direttore della Uoc “Cardiologia-Utic Luigi Vanvitelli” Paolo Golino insieme con Maurizio Cappelli Bigazzi, Giovanni Ciccarelli, Renatomaria Bianchi e Donato Tartaglione, e patrocinata dal Consiglio della Regione Campania, dalla Società scientifica nazionale di cardiologia Interventistica (Gise) e dalla sua Sezione Giovani (Gise-Young), parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, il Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia e il Capogruppo di “Campania Libera – Partito Socialista Italiano – Noi Campani -Noi di Centro”, Giovanni Porcelli. (Ren)