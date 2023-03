Napoli: giovedì il taglio del nastro della 26esima Borsa Mediterranea del Turismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre giorni di fiera – a Fuorigrotta fino a sabato 18 marzo – si svolgono su un'area espositiva di 12mila mq con 400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 150 buyers, 12 regioni e 26 paesi partecipanti, 220 media, 4 workshop B2B tematici: il workshop Incoming con 50 buyers internazionali selezionati dall'Enit specializzati sul prodotto Italia, il workshop Terme, Benessere & Vacanza Attiva con 20 buyers specializzati sul segmento Terme, Benessere & Vacanza Attiva, il workshop Incentive&Congressi con 20 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry ed il workshop Turismo Sociale con 50 CRAL decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione. Novità dell'edizione 2023 della Borsa è l'apertura la pubblico, il sabato dalle 10:00 alle 17:00: con il salone delle vacanze sarà possibile scegliere in anteprima le proprie vacanze e scoprire destinazioni e offerte proposte da tutti gli espositori presenti (accredito su www.ilsalonedellevacanze.it). "Turismo, agroalimentare e cultura rappresentano un triangolo d'oro per il Sud d'Italia, ma è in particolare il settore turistico - ha rimarcato Ferdinando Natali, regional manager per il Sud di UniCredit - ad essere di fondamentale importanza per l'attrazione di persone, di nuovi investimenti e per la creazione di posti di lavoro. Come banca mettiamo a disposizione degli operatori del comparto soluzioni di finanziamento ad hoc, oltre a sponsorizzare le più importanti iniziative che si realizzano sul territorio. Anche la partnership di UniCredit con la BMT risponde proprio alla logica di volerci porre come partner di riferimento per gli operatori del comparto del Mezzogiorno". (Ren)