Pubblica amministrazione: Zangrillo, bene Spid e Cie ma lavoriamo a identità digitale europea

- "Oggi lo Spid è una realtà a disposizione il nostro Paese. Tra Spid e Cie, la carta d'identità elettronica, ci sono 34 milioni di italiani che dispongono di uno strumento digitale che consente loro di fare tante operazioni in maniera molto più semplice rispetto al passato. Continueremo ad utilizzarle finché non avremo qualcosa di meglio". Lo ha affermato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, a margine della tappa napoletana del tour "Facciamo semplice l'Italia", che ha avuto luogo oggi nella sede di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II. Per quanto concerne il reclutamento delle nuove generazioni all'interno della Pubblica Amministrazione, Zangrillo ha sottolineato che il governo sta "innovando sugli strumenti concorsuali. Abbiamo avviato a gennaio il portale Inpa che gestisce digitalmente le procedure concorsuali, evitando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rendendoli quindi più smart, rapidi e trasparenti. L'app di cui stiamo parlando è dedicata al portale della pubblica amministrazione per la gestione delle procedure concorsuali e quindi è uno strumento che consente a chiunque, attraverso gli smartphone, di poter avere un collegamento immediato con il portale di Inpa". " Oggi ci sono Spid e Cia - ha ribadito il ministro - ma io penso che dobbiamo andare verso uno strumento di identità digitale che sia unico e valido non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa. Questa è l'aspirazione alla quale dobbiamo lavorare, e ci stiamo lavorando: ci sono delle funzioni dello Stato, come l'agenzia Agid, che stanno lavorando a questo obiettivo". (Ren)