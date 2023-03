Pubblica amministrazione: Zangrillo, in due anni 350mila nuove assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2022 abbiamo fatto uno sforzo significativo che intendiamo replicare nel 2023: in questi due anni tra sostituzione del turnover e nuove assunzioni andiamo verso i 350mila nuovi innesti nella pubblica amministrazione: una sfida enorme". Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della tappa napoletana del tour "Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori", che ha avuto luogo nella sede di San Giovanni a teduccio dell'Università Federico II. "Quando si entra in una pubblica amministrazione, ci sono quelli che entrano esperienziati - ha aggiunto il ministro - con le competenze che servono per lavorare subito, ma c'è anche un grande lavoro da fare dal punto di vista della formazione dei nuovi ingressi. Avviene la stessa cosa nelle organizzazioni private: un giovane che entra in un'organizzazione deve fare un training on the job, deve cercare di acquisire in tempi ragionevoli le competenze per poter essere autonomo. Io combatto questa narrazione di una pubblica amministrazione come una realtà diversa dalle altre organizzazioni del mondo". "La Pubblica amministrazione può fare esattamente le stesse cose che fanno le altre organizzazioni, quindi non c'è una distinzione tra la Pa e tutto il resto. Noi dobbiamo essere capaci - ha concluso Zangrillo - anche prendendo spunto dall'eccellenza del privato, di introdurre nella pubblica amministrazione quelle dinamiche che consentono di avere un capitale umano che funzioni". (Ren)