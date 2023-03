Istat: tutte le Regioni a eccezione del Molise aumentano export nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso del 2022, tutte le Regioni italiane registrano incrementi dell’export in valore, a eccezione del Molise (-12,1 per cento): i più marcati per Marche (+82,0 per cento), Sardegna (+61,8 per cento) e Sicilia (+56,0 per cento), i più contenuti per Basilicata (+0,4 per cento) e Abruzzo (+2,1 per cento). Lo rende noto l'Istat. La performance positiva della Lombardia (+19,1 per cento) spiega da sola un quarto della crescita dell’export nazionale.(Rin)