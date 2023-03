Napoli: Manfredi, le risorse regionali devono andare agli enti locali perchè sono dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse della Regione devono andare agli enti locali, che naturalmente arrivano alla Regione perché è l'ente programmatore. Nella ripartizione delle risorse, le risorse nazionali ed europee passano per la Regione e poi vanno ai comuni e alle istituzioni locali, è questo il percorso naturale. Le risorse sono dei cittadini". Così sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della presentazione della mostra "Gli spagnoli a Napoli" al Museo di Capodimonte.. "Noi abbiamo avuto grandi finanziamenti dal Pnrr, quindi direttamente dallo Stato centrale e dalla Commissione Europea. Ci auguriamo che nella nuova programmazione europea ci siano risorse importanti per la città e per l'area metropolitana che rappresenta la metà della Regione Campania", ha aggiunto. (Ren)