Ambiente: ad Amalfi immersione di minori detenuti con palombari Marina Militare per la pulizia dei fondali (2)

24 luglio 2021

- Le operazioni di immersione, dopo un primo briefing iniziale, partiranno ufficialmente alle ore 9:30. L'attività si concentrerà nell'area del Porto turistico di Amalfi, antistante Piazza della Bussola, e proseguirà fino alle ore 12.30. Una grande rete che coinvolge i volontari e i sub di Archeoclub, i sub della Marina Militare, la Capitaneria di Porto, i Cavalieri dell'Ordine di Malta, la Protezione Civile Millennium, l'Associazione Pensionati, il Forum dei Giovani, con il contributo della società Isvec Srl, responsabile del servizio di raccolta differenziata. Al termine delle operazioni di recupero, alle ore 12:30, apertura dello stand espositivo del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare in occasione dei 90 anni dell'istituzione dei Reparti Subacquei del Comsubin (1933 – 2023), presso il Museo della Bussola all'Arsenale di Amalfi. Oggi i Palombari della Marina Militare sono costantemente impegnati in molteplici attività, dalla rimozione degli ordigni bellici in mare fiumi e laghi, al soccorso ai sommergibili in avaria, ad interventi emergenziali di varia natura fino alla collaborazione interministeriale nel campo, ad esempio, dei beni archeologici. "Per la prima volta in assoluto, i ragazzi dell'Area Penale di Napoli si immergeranno in Costiera Amalfitana, ad Amalfi – ha evidenziato Rosario Santanastasio, presidente Nazionale ArcheoClub D'Italia – Di nuovo i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile di Napoli saranno impegnati in un'attività sociale di pulizia. Nel tempo stanno acquisendo esperienza, competenza e capacità operativa elemento utile a poter procedere al meglio nelle loro attività e nel pieno della consapevolezza e chiedono di poter procedere con nuove attività condivise. Ringraziamo il Comune di Amalfi, il sindaco Daniele Milano, in quanto tale operazione rientrerà in un programma più ampio di tutela del patrimonio ambientale sviluppato dall'ente". (Ren)