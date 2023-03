Campania: Nappi (Lega), offerta culturale? De Luca dia spiegazioni su Scabec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là del racconto infarcito di chiacchiere e 'miracoli' che anche oggi, in occasione della presentazione al Museo di Capodimonte, della mostra 'Gli spagnoli a Napoli', ha diffuso il presidente della Regione, è evidente che l'idea di cultura di De Luca è fotografata dalla vicenda Scabec. Un'idea che conosciamo, ahimè, fin troppo bene. A un anno di distanza dalle nostre denunce, il governatore non ha reso ancora spiegazioni né al Consiglio, né tantomeno ai cittadini, sulla gestione a dir poco opaca e preoccupante della società per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Anche la cultura, insomma, in Campania si affronta come una vicenda privata. E quando si chiede verità, da Palazzo Santa Lucia si risponde o con la censura o peggio ancora con il silenzio. Mentre oggi, in pieno stile 'passato il santo, passata la festa", De Luca torna a parlare di cultura improvvisandosi storico dell'arte. Spieghi quanto costano ai cittadini le magagne che ci sono dietro le quinte della sua concezione di cultura. Poi salga sui pulpiti, se può". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)