Pubblica amministrazione: protocollo Funzione pubblica-Università Federico II di Napoli per la app di InPA (2)

- Con l’obiettivo di garantire la piena valorizzazione del capitale umano, avvalendosi dell’esperienza maturata dalla School of Public Management della Federico II di Napoli, il Protocollo prevede anche l’impegno a promuovere la realizzazione della “Academy per la Pubblica Amministrazione”: una fucina di giovani talenti dotati di competenze trasversali e strategiche per vincere le nuove sfide che la PA si trova ad affrontare. Il Protocollo, inoltre, sottolinea l’interesse comune a definire un piano strategico per nuove modalità di reclutamento e formazione per i giovani, in vista del loro ingresso nella Pubblica Amministrazione. Non a caso, durante questa giornata di ascolto e confronto - che si è svolta presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio - il Dipartimento ha allestito anche un desk informativo attraverso il quale gli studenti hanno scoperto le potenzialità di inPA e inserito il curriculum nel Portale per cogliere le opportunità professionali aperte. I workshop di oggi, incentrati sugli interventi del Dipartimento connessi con l’attuazione del PNRR, sono stati dedicati ai temi “La fabbrica della nuova PA” e “Formazione del capitale umano”. Uno scambio - a cui hanno partecipato associazioni di categoria e personale tecnico preposto alla gestione e formazione delle risorse umane, alla digitalizzazione, all’innovazione amministrativa e alla semplificazione - destinato a proseguire, come per le altre città, anche con un apposito canale di comunicazione, l’indirizzo e-mail facciamosemplicelitalia@funzionepubblica.gov.it, attivato per segnalare le criticità per le quali si ritiene prioritaria una soluzione e per illustrare possibili interventi. (segue) (Ren)