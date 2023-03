Napoli: Manfredi, violenza minorile suscita preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coinvolgimento di minorenni in fatti di cronaca nera costituisce una grande preoccupazione, non è solo per Napoli, ma per tutte le grandi aree metropolitane". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di un incontro questa mattina. "Ne abbiamo parlato diffusamente sia con il ministro dell'Interno, sia con i sindaci delle altre città. Questa violenza che colpisce ragazzi - ha aggiunto il sindaco - che hanno meno di 14 anni che quindi non sono neanche punibili, e molti sono armati con armi da taglio, è cosa che ci preoccupa moltissimo. Sicuramente ci vuole più controllo, ma è anche un fenomeno sociale che richiede un impegno straordinario da parte del governo nazionale e di tutte le nostre comunità. C'è un tema educativo che è fondamentale" (Ren)