Parco del Cilento: Iannone (FdI), il Tar boccia De Luca

- “Anche sul Parco del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano, De Luca gioca solo ad interdire fregandosene delle Istituzioni e dei Cittadini. Il Tar boccia la sua richiesta di annullamento della nomina del Commissario Feola nelle more che si concluda la procedura per formalizzare la nomina del Presidente Coccorullo. Con questo ennesimo atto di stupidità politica ed amministrativa, il Governatore conferma che non gli interessa nulla delle sorti del Parco ma è solo animato da un livore personale”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, parlamentare del collegio di Salerno. (Ren)