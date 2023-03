Cultura: mercoledì a Napoli l'evento finale del progetto "San Gennaro incontra i suoi ragazzi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito a novembre 2022, il progetto "San Gennaro incontra i suoi ragazzi" ha coinvolto 14 studenti di terza media dell'Istituto Statale A. Ristori. L'intenso programma di attività con laboratori, formazione e visite guidate ha fornito ai giovani partecipanti gli strumenti per conoscere ed approfondire le bellissime realtà della Real Cappella e del Museo del Tesoro di San Gennaro che appartengono in modo integrante alla storia del loro quartiere e a tutta la città. Un articolato percorso di formazione che ha dato vita a diverse creazioni multimediali, frutto della fantasia dei ragazzi, in cui ognuno ha raccontato la propria personale narrazione, attraverso un linguaggio accattivante e moderno, espressione del proprio mondo, diventando così protagonisti del progetto. Per premiare i giovani studenti, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro ha messo a disposizione, 14 borse di studio sotto forma di voucher libri e materiale scolastico per il primo anno dell'istituto superiore. (segue) (Ren)