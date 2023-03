Cultura: mercoledì a Napoli l'evento finale del progetto "San Gennaro incontra i suoi ragazzi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rito popolare di San Gennaro è profondamente radicato nella cultura partenopea, espressione di un legame profondo tra Napoli e il suo patrono che costituisce l'essenza di questa città. - ha affermato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro - Coinvolgere gli studenti di Forcella in un progetto dedicato alla Real Cappella del Tesoro di San Gennaro è un'importante occasione di conoscenza degli elementi identitari e delle bellezze artistiche del territorio, che ha offerto a questi ragazzi la possibilità di esprimersi con propri linguaggi e di rendersi protagonisti di una narrazione creativa. Investire sulla formazione è l'unica soluzione possibile per offrire ai giovani, soprattutto nei quartieri difficili, un'alternativa alla strada. Ben vengano, allora, iniziative come questa che la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro porta avanti con impegno attraverso la condivisione dell'arte e della cultura". (segue) (Ren)