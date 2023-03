Cultura: al via al Museo di Capodimonte di Napoli la mostra "Gli spagnoli a Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arte come mezzo diplomatico per un riposizionamento geopolitico. La prova di una osmosi fortunata e un dialogo concreto tra le 'sorelle' pittura e scultura. Il racconto di una stagione felice interrotta bruscamente. E' tutto questo e molto altro 'Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale', la grande mostra a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza al Museo e Real Bosco di Capodimonte, visibile fino al 25 giugno prossimo. Un progetto espositivo realizzato insieme al Museo Nacional del Prado, che ha come fulcro un prestito 'impossibile'. Per la prima volta dopo 400 anni, infatti, la Madonna del pesce eseguita da Raffaello per la cappella della famiglia del Doce in San Domenico Maggiore a Napoli lascia Madrid per ritornare nella città in cui fu concepita e dove divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti qui attivi durante il Cinquecento. L'opera venne requisita dai governanti spagnoli e trasferita nella capitale iberica intorno alla metà del Seicento, e non è mai andata fuori dalle mura del museo che la ospita sino a questo momento. (segue) (Ren)