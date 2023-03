Cultura: al via al Museo di Capodimonte di Napoli la mostra "Gli spagnoli a Napoli" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra dunque propone un'ampia visione di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Ferna'ndez, Bartolome' Ordo'nez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete. Trasferitisi per tempo in Italia, gli spagnoli divennero i protagonisti dell'eccezionale stagione artistica della Napoli del primo Cinquecento, sostenuta dal mecenatismo dell'aristocrazia e del clero che finanziarono opere di ambiziosa magnificenza, spesso realizzate in marmo di Carrara. Tornati in patria, gli spagnoli si fecero ambasciatori di una particolare declinazione della cultura figurativa dell'alto Rinascimento, sostenuta da inventiva e capacità tecniche straordinarie, cui il passaggio della Spagna nella realtà imperiale di Carlo V diede un respiro europeo. (segue) (Ren)