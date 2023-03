Cultura: al via al Museo di Capodimonte di Napoli la mostra "Gli spagnoli a Napoli" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mostra, tra dipinti e sculture, intorno a un nucleo di una decina di opere del museo di Capodimonte, capolavori in prestito da altri musei tra cui gli Uffizi e quello Reale di Torino, ma anche da chiese napoletane e spagnole considerate patrimonio nazionale, e collezioni private italiane ed estere. Che potranno anche essere messe in dialogo, da visitatori più curiosi, con quelle coeve esposte al secondo piano del museo napoletano. La prova dell'osmosi tra tradizione artistica napoletana e spagnola e della 'collaborazione' bidirezionale tra scultura e pittura e' visibile proprio nel panneggio del manto della Madonna del pesce di Raffaello, che riprende quello di una scultura classica, tutt'ora conservata al museo archeologico nazionale partenopeo, il Giove Ciampolini. La stretta connessione tra pittura e scultura, il confronto tra le cosiddette 'arti sorelle' trovò a Napoli un terreno particolarmente fertile per l'elaborazione di modelli che contribuirono al definirsi di un'autonoma scuola locale, di cui la mostra propone un'ampia selezione dei maggiori protagonisti, dai pittori Andrea da Salerno e Marco Cardisco agli scultori Giovanni da Nola e Girolamo Santacroce. (segue) (Ren)