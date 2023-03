Immigrazione: De Luca, vorrei proposte concrete non la propaganda del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda di Cutro è stata obiettivamente sconcertante". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione della mostra "Gli spagnoli a Napoli" al Museo di Capodimonte. "Io sono per evitare strumentalizzazioni sul tema dei migranti, un tema maledettamente complicato. Sarebbe bene che l'Italia avesse una posizione unitaria anche nei confronti dell'Europa. Io ho cominciato a fare una piccola proposta, che potrebbe essere utile se ci decidessimo a fare cose concrete e non solo propaganda, in modo particolare con questo governo. Ho proposto di avere dei centri di accoglienza in Libia, in Tunisia, nella fascia nordafricana ma anche in Turchia, gestiti dalle Nazioni Unite e governati dalle Nazioni Unite. Già solo questo darebbe la possibilità a migliaia di migranti di non essere torturati, violentati, ricattati, da delinquenti che ormai utilizzano come merce di scambio anche i migranti. Mi piacerebbe - ha concluso De Luca - avere almeno una decisione concreta, al di là degli auspici che rimangono parole al vento". (Ren)