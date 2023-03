Immigrazione: Iannone (FdI), De Luca propone ciò che Meloni dice da cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forse De Luca è stato lontano dall’Italia negli ultimi 5 anni. Quello che propone oggi per i migranti è quello che la Meloni dice da 5 anni. Rimasta inascoltata dai governi del suo Pd e dall’Unione Europea a trazione socialista. Creare dei centri di accoglienza sulle coste meridionali del Mediterraneo, in Africa e in Asia minore, è la proposta di buonsenso che la parte politica di De Luca, in Italia e in Europa, non ha mai ascoltato. De Luca è smemorato o copione?”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. (Ren)