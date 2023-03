Interpelli a pagamento: De Lise (commercialisti), serve confronto con Agenzia delle Entrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Carlo De Luca e Francesco Savio (consiglieri nazionali Ungdcec) "il Registro dei Titolari Effettivi, strumento già operativo in molti Paesi Membri, potrebbe essere una possibile soluzione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere. L'Italia ha recepito le indicazioni dell'Unione Europea sull'istituzione del Registro lo scorso anno: ma per l'operatività mancano ancora alcuni ulteriori decreti attuativi. La nostra convinzione è che il Registro dei Titolari Effettivi, così come attualmente disciplinato, non può trovare luce. Anche perché, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il diritto alla protezione dei dati personali e alla tutela della vita privata e familiare prevale sull'obiettivo di interesse generale di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo". (Ren)