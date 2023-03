Autonomia: Zangrillo, non vogliamo creare disparità tra Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia differenziata è una soluzione che non ha inventato nessuno, esiste in Costituzione. E' una soluzione alla quale stiamo lavorando con l'obiettivo di creare valore aggiunto". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della tappa napoletana del tour "Facciamo semplice l'Italia", che ha avuto luogo oggi nella sede di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II. "Non stiamo facendo l'autonomia differenziata per creare un gap tra Regioni virtuose e Regioni meno virtuose - ha sottolineato Zangrillo - o certe aree geografiche del paese rispetto ad altre. Ci sono una serie di meccanismi che la legge prevede che fanno riferimento alla spesa storica, al fondo di perequazione e che devono garantire che l'applicazione dell'autonomia differenziata non si traduca in un danno per alcuni a vantaggio di altri. Se poi parliamo di contratti integrativi da parte delle singole Regioni, nel dettaglio non ci siamo ancora arrivati. E' chiaro, ovviamente, che parlando di autonomia differenziata si può parlare della possibilità di trovare delle soluzione customizzate, quindi delle soluzioni dedicate per le diverse realtà. Se poi il tema sono le gabbie salariali, io sono assolutamente contrario alle gabbie salariali. Per me i salari sono definiti dal contratto collettivo nazionale e poi con gli integrativi aziendali ciascuna realtà gestisce le specificità del suo territorio". (Ren)