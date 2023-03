Pubblica amministrazione: protocollo Funzione pubblica-Università Federico II di Napoli per la app di InPA (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cura del Dipartimento della funzione pubblica, più nel dettaglio, gli approfondimenti su “Il Reclutamento della nuova PA”, “Semplificazione delle procedure per i cittadini e le imprese”, “Gli Sportelli unici: SUAP-SUE”, “Nuovi modelli di formazione del capitale umano della PA”. Alla presenza, tra gli altri, anche dei neoassunti presso l’amministrazione comunale di Napoli con l’ultimo concorso gestito da FormezPA, la giornata è stata anche l’occasione per la presentazione da parte della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) del piano di formazione per i nuovi dirigenti del Comune, il cui Direttore generale, Pasquale Granata, è intervenuto sulle “Politiche di assunzione e del personale”. La Capo di Gabinetto, Maria Grazia Falciatore, ha relazionato su “Innovazione organizzativa: nuovi profili e nuove sfide formative per un Comune innovativo”. A cura dell’Ateneo sono stati illustrati “Il progetto Casa delle Tecnologie” e “l’Accordo Quadro tra la School of Public Management dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Napoli”. Alla giornata, oltre al ministro Zangrillo, hanno partecipato il sindaco della città, Gaetano Manfredi, il Magnifico Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, la presidente della Sna, Paola Severino, e il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. (Ren)