Pubblica amministrazione: protocollo Funzione pubblica-Università Federico II di Napoli per la app di InPA

- Un primo passo verso l’App di inPA, per consultare anche su smartphone, in modo più facile, le offerte del Portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione. Sarà l’Università degli Studi di Napoli Federico II a svilupparla, come prevede il Protocollo d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) presentato oggi in occasione della terza tappa, nel capoluogo campano, di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”: il percorso nelle città italiane grandi e piccole del ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per raccogliere indicazioni e proposte in grado di sciogliere insieme i nodi che ancora legano il Paese. “L’introduzione dell’informatica nella PA - ha sottolineato il ministro Zangrillo - non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione. Questa nuova App si aggiunge agli strumenti digitali già a disposizione dei cittadini. Una soluzione all’avanguardia che aiuta a cogliere in modo semplice le tante opportunità offerte dalle amministrazioni centrali e locali, che possono così selezionare le migliori professionalità necessarie per offrire servizi efficienti a cittadini e imprese”. (segue) (Ren)