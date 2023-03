Sicurezza: De Luca, criminalità è grande emergenza in tutte le aree urbane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La criminalità è una grande emergenza nazionale, in tutte le aree urbane e anche a Napoli". Ne è convinto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che lo ha affermato parlando con i giornalisti a Capodimonte a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra "Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale". "A Napoli in modo particolare, ma non solo a Napoli, abbiamo il fenomeno delle baby gang. Sono anni che denunciamo la presenza di baby gang, sui mezzi di trasporto, sui treni della Circumvesuviana, ma più in generale nei momenti della movida. Sono anni che registriamo fra l'altro ingressi il sabato sera o il venerdì sera al Cardarelli di bambini in coma etilico. Avremmo bisogno di politiche sociali, avremmo bisogno, e lo stiamo facendo come Regione Campania, di iniziative contro la dispersione scolastica, abbiamo il programma Scuola Viva", ha concluso. (Ren)