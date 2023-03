© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in via Spagnuolo nel comune di Frattaminore, in provincia di Napoli, dove un operaio di 50 anni, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature, nei locali dell'azienda. L'uomo è morto. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti. (Ren)