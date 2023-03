Cultura: mercoledì a Napoli l'evento finale del progetto "San Gennaro incontra i suoi ragazzi" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con grande soddisfazione che oggi festeggiamo questa nuova iniziativa che testimonia il costante impegno che la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro dedica al quartiere di Forcella, aggiungendo un ulteriore tassello al programma dedicato al sociale e al sostegno delle giovani generazioni. – ha dichiarato Girolamo Carignani di Novoli, Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro – Ringraziamo la dirigente Colicelli, e tutto l'Istituto Statale A. Ristori, che ha accolto con grande entusiasmo l'iniziativa. Avvicinare i ragazzi alla conoscenza dell'arte e dei capolavori di questo luogo permette di approfondire le radici storiche del nostro territorio e anche il rapporto tra il Santo Patrono e Napoli. Stimolare i ragazzi alla cultura della bellezza diffusa nella nostra città, traccia un percorso per il loro futuro professionale e scolastico". "Il progetto 'San Gennaro incontra i suoi ragazzi' in collaborazione con la Deputazione di San Gennaro ha fornito ai nostri alunni un'occasione unica di formazione sul territorio e di orientamento alle scelte post diploma. – ha spiegato Stefania Colicelli, dirigente dell'Istituto Statale A. Ristori – La consapevolezza di vivere in un quartiere che è patrimonio dell'UNESCO diventa motivo non solo di fierezza di appartenenza, ma essa stessa foriera di scelte alternative alla scarsa offerta di lavoro e di prospettive. A ciò si aggiunge l'esperienza positiva di aver strutturato un percorso trasversale che pone al centro la scuola e le realtà del territorio. Questa come altre collaborazioni dimostrano che per contrastare la dispersione occorre stimolare nei ragazzi la motivazione e la capacità di credere che il futuro si può cambiare." (segue) (Ren)